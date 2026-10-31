Giá vàng hôm nay (chiều 31-10): Tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giảm mạnh 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 2,4 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay (chiều 31-10): giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa: kitco.com

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 133,6 - 137,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 3.875 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Thị trường vàng thế giới đang hướng tới tháng giảm thứ hai liên tiếp với mức sụt giảm khoảng 5,9% trong tháng 10, giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Nguyên nhân chính tiếp tục đến từ sức ép của đà tăng trưởng kinh tế Mỹ cùng tình trạng lạm phát neo ở mức cao và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ gia tăng trước những lo ngại về hiệu quả đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhìn chung, triển vọng giá vàng thời gian tới chịu sức ép từ lãi suất, đồng USD, giá năng lượng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc lớn vào dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến địa chính trị toàn cầu...