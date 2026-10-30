Giá vàng hôm nay (chiều 30-10): Giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay ở hầu hết các thương hiệu giảm mạnh. Riêng vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng /lượng mua vào và tăng 800.000 đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 30-10): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh ở cả hai chiều. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Cụ thể, Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng /lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng /lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng /lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137- 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng /lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 30-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 3.989,9 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,9 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Giá vàng giao ngay bất ngờ quay đầu giảm sâu với nguyên nhân chủ yếu đến từ các báo cáo kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt mức cao hơn dự kiến, trong khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP thực tế quý III tăng 3,4%, vượt kỳ vọng thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này củng cố dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm.

Bên cạnh đó, giá dầu thô hạ nhiệt đã giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát do chi phí năng lượng. Việc Mỹ và Iran có những động thái ngoại giao mới cũng góp phần giảm bớt căng thẳng quân sự cũng như nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Dù vậy, khu vực eo biển Hormuz và mối quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính.