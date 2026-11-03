Giá vàng hôm nay (chiều 3-11): Tiếp tục tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (chiều 3-11): Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.
Giá vàng miếng trong nước chiều nay
Vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng miếng DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay
Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.
Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.
Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.
Vàng nhẫn PNJ tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.
* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.924,2 USD/ounce.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-vang-hom-nay-chieu-3-11-tiep-tuc-tang-manh-1063099