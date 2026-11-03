Giá vàng hôm nay (chiều 3-11): Tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 136 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 134,9 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.924,2 USD/ounce.