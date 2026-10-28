Giá vàng hôm nay (chiều 28-10): Tăng mạnh

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 138,2 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 28-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng mạnh tại hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: DOJI

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 142 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.031,6 USD/ounce, giảm khoảng 29,7 USD/ounce so với rạng sáng. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,47 triệu đồng/lượng.

Giá vàng phục hồi trong phiên giao dịch ngày 27-10 nhờ giá dầu giảm, góp phần làm dịu lo ngại lạm phát và hỗ trợ nhu cầu mua kim loại quý. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn gặp trở ngại khi đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Thị trường hiện tập trung theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 27-10, các nhà phân tích đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 trong quý thứ hai liên tiếp, do đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Khảo sát 30 nhà phân tích và nhà giao dịch cho thấy giá vàng trung bình năm 2026 được dự báo ở mức 4.495 USD/ounce, giảm so với mức 4.509 USD/ounce trong khảo sát trước đó. Tuy nhiên, dự báo cho năm 2027 được nâng từ 4.610 USD/ounce lên 4.650 USD/ounce.

Theo chuyên gia Suki Cooper của Standard Chartered, giá vàng có thể ổn định và phục hồi trong những tháng tới khi thị trường chuyển sự chú ý sang xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng USD và những lo ngại về sự mất giá của tiền tệ. Bên cạnh đó, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu vàng vật chất, đặc biệt tại Ấn Độ và Trung Quốc, được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Chuyên gia Rhona O’Connell của StoneX nhận định, nhu cầu vàng vật chất cải thiện tại hai thị trường lớn là Ấn Độ và Trung Quốc có thể giúp nâng đỡ giá vàng. Bà cũng cho rằng việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng gửi đi thông điệp về nhu cầu quản trị rủi ro của các quốc gia, qua đó củng cố vai trò của kim loại quý trong dự trữ tài sản. Tuy vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn chịu sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.