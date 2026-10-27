Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào giảm 200.000 đồng/lượng và giữ nguyên giá bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 137,5 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở hầu hết các thương hiệu tăng, giảm không đồng nhất.

Giá vàng hôm nay (chiều 27-10): Biến động trái chiều. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng /lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 27-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.008 USD/ounce, giảm 9 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,8 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Giá vàng đang chật vật giữ ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, mốc đã trở thành điểm xoay chuyển quan trọng đối với kim loại quý này. Diễn biến giá đáng thất vọng xuất hiện trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm khởi đầu tuần mới dưới ngưỡng 5%, nhưng vẫn chưa mang lại nhiều sự hỗ trợ cho thị trường vàng đang chịu sức ép.

Mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với những trở ngại đáng kể từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, một chiến lược gia thị trường cho rằng áp lực bán gần đây có thể đã bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, mọi đợt phục hồi tiềm năng được dự báo chủ yếu sẽ đưa giá vào giai đoạn tích lũy đi ngang, thay vì tiếp tục giảm mạnh hoặc tạo ra một đợt tăng đáng kể khác.

Nhìn xa hơn những diễn biến suy yếu trước mắt, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research cho rằng, nhu cầu đầu tư dài hạn vẫn là nguồn hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý.

Mặc dù hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương khó tăng tốc đáng kể so với mức cao hiện tại, chiến lược gia này kỳ vọng nhu cầu từ khu vực chính thức sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, động lực quan trọng hơn cho một đợt tăng giá bền vững tiếp theo có thể đến từ nhu cầu đầu tư của khu vực tư nhân, đặc biệt nếu những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Mỹ gia tăng.

Mối lo ngại ngày càng lớn về nợ công và thâm hụt ngân sách có thể thúc đẩy nhà đầu tư tăng tỷ trọng nắm giữ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng cùng những sản phẩm đầu tư khác, nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản.

Trong thời điểm hiện tại, chuyên gia dự báo giá vàng vẫn sẽ bị giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ trong dài hạn và những thách thức trước mắt đến từ chính sách tiền tệ cùng đồng USD.