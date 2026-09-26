Giá vàng hôm nay (chiều 26-9): Giá vàng trong nước đi ngang

Cụ thể, giá vàng miếng được các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ và Phú Quý đồng loạt niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Giá vàng trong nước chiều nay (26-9) không thay đổi so với chiều qua. Ảnh minh họa: Vietnamplus

Tương tự, giá vàng nhẫn chiều nay (26-9) của từng thương hiệu cũng không có sự biến động so với phiên giao dịch chiều qua.

Thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chiều qua.

Thương hiệu PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với chiều qua.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào), 144,4 triệu đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với chiều qua.

Giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco ở mức 4.284,2 USD/ounce ở thời điểm chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25-9).

Theo các chuyên gia, xét theo hầu hết các mối tương quan truyền thống, giá vàng thế giới đáng lẽ phải thấp hơn đáng kể so với mức hiện tại. Việc giá vàng vẫn trụ vững cho thấy thị trường đang chịu tác động của những yếu tố vượt ra ngoài mối quan hệ thông thường giữa vàng và lãi suất.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng USD tăng giá, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên khoảng 5,2%, mức cao nhất trong 20 năm.

Mô hình của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho thấy, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, mỗi khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 25 điểm cơ bản, giá vàng sẽ giảm khoảng 1,75%. Với lợi suất tăng mạnh, giá vàng đáng lẽ phải thấp hơn đáng kể so với mức hơn 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn duy trì quanh mức 4.300 USD/ounce. Sự duy trì bền bỉ này cho thấy kim loại quý đã lệch khỏi mối quan hệ truyền thống với lãi suất ở mức đáng kể như thế nào.

Tất nhiên, vàng không hoàn toàn miễn nhiễm với tác động của lợi suất tăng. Giá vàng đã giảm hơn 2% trong tuần này và lao dốc đáng kể so với các mức cao gần đây. Lợi suất thực tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lợi suất, trong khi đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm áp lực đáng kể đối với giá vàng.

Tuy nhiên, xét đến quy mô của những sức ép này, mức giảm của giá vàng vẫn tương đối hạn chế.