Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của tất cả các thương hiệu đều tăng so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở ngưỡng 129,5- 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý tăng 300.000 đồng/lượng mua vào, bán ra tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128,8 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở các thương hiệu SJC, PNJ, Phú Quý tăng nhẹ; Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 26-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tăng nhẹ tại hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 128,3 - 134,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 128 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 126,5 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 128,8 - 132,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 26-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 3.579,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Theo diễn biến thị trường, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cùng đà phục hồi mạnh của chứng khoán Bắc Mỹ đã góp phần cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý. Nhờ đó, giá vàng có thêm lực hỗ trợ dù kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng và áp lực lạm phát vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Giá vàng đã phục hồi trong sáng nay khi đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY (chỉ số đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt) ở mức 103,70 điểm, giảm 0,01%.

Bên cạnh đó, chính sách thuế quan của Mỹ cũng được thị trường quan tâm. Hãng tin Reuters cho biết ngày 25-11, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất áp thuế mới với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại nhằm bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Các mức thuế chưa có hiệu lực và có thể được triển khai từ tháng 1-2027, sau quá trình lấy ý kiến và điều trần dự kiến bắt đầu ngày 25-1-2027.