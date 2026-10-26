* Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của một số thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và Phú Quý đồng loạt đi ngang so với phiên chốt chiều qua, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng DOJI điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện giao dịch ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng với các thương hiệu trên.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật chiều 26-10 như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 26-10): Vàng miếng DOJI giảm 300.000 đồng/lượng.

* Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Vàng nhẫn SJC giữ nguyên mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, vàng nhẫn Phú Quý đi ngang ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với phiên chốt chiều qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,6 - 140,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 135,8 triệu đồng/lượng

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 26-10 (giờ Việt Nam), giá vàng niêm yết ở ngưỡng 4.013,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco news, giá vàng thế giới đang giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong khi giá bạc cũng lao dốc. Theo CPM Group - công ty tư vấn và nghiên cứu hàng hóa và kim loại quý hàng đầu thế giới, áp lực bán trên thị trường kim loại quý có thể tiếp diễn trong ngắn hạn, trước khi nhu cầu đầu tư phục hồi.

Ông Jeffrey Christian, chuyên gia của CPM Group, nhận định giá vàng và bạc đang chịu sức ép bán ra cùng với nhiều loại tài sản khác, trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và rủi ro chính trị gia tăng.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 có thời điểm giảm xuống 3.989 USD/ounce, trước khi phục hồi lên khoảng 4.010 USD/ounce tại thời điểm ông Christian đưa ra nhận định. Theo chuyên gia này, các vùng hỗ trợ tiếp theo của giá vàng nằm quanh mức 3.800 USD/ounce và 3.500 USD/ounce.

CPM Group dự báo áp lực bán có thể kéo dài đến cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ. Những nhà đầu tư chờ đợi mức giá thấp hơn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường cho đến khi xuất hiện tín hiệu ổn định. Tuy nhiên, những bất ổn sau bầu cử có thể thúc đẩy nhu cầu mua vàng và bạc trở lại. Thời điểm và mức giá tạo đáy hiện vẫn khó xác định.

Đáng chú ý, CPM Group cũng đề cập đến hoạt động bán vàng của Nga. Trong khi một số báo cáo ghi nhận lượng bán ra khoảng 199.000 ounce trong tháng 9, CPM Group ước tính tổng lượng vàng bán từ nguồn dự trữ của ngân hàng trung ương và quỹ tài sản quốc gia Nga lên tới khoảng 1,09 triệu ounce. Hoạt động này được cho là liên quan đến nhu cầu tài trợ chi tiêu ngân sách và cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo CPM Group, triển vọng phục hồi của vàng và bạc phụ thuộc vào sự ổn định của thị trường và khả năng dòng vốn đầu tư quay trở lại. Trong ngắn hạn, nguy cơ giá tiếp tục điều chỉnh vẫn hiện hữu, khi thị trường chưa xác lập được vùng đáy rõ ràng.