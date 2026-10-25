Giá vàng hôm nay (chiều 25-10): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ đồng loạt đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng miếng Phú Quý cũng đi ngang ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng DOJI giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng giữ giá ổn định.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 3.996,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa trải qua thêm một tuần giảm mạnh khi áp lực từ giá dầu tăng cao, lo ngại lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn.

Theo giới phân tích, căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang đẩy giá năng lượng lên cao, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này khiến thị trường lo ngại Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất, bất chấp những bất ổn địa chính trị.

Trong tuần tới, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ là các quyết định lãi suất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Đặc biệt, quyết định của Fed cùng các số liệu tăng trưởng GDP và lạm phát PCE của Mỹ có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá vàng.