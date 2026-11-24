Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở ngưỡng 130 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng Vàng miếng Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng mua vào, bán ra giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 129,7 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở các thương hiệu tăng-giảm không đồng nhất, có thương hiệu đi ngang.

Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 130- 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 127 - 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 129,7 - 133,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 24-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 3.623 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,5 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định, vàng đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi. Chuyên gia Norman Liebke của Commerzbank cũng cho rằng giá vàng có thể phục hồi nếu kỳ vọng lãi suất ổn định.

Trong khi đó, các chuyên gia CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá. Theo nhóm chuyên gia này, giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.560 - 4.000 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 18-11 đến 2-12.