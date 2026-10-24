Giá vàng hôm nay (chiều 24-10): Tiếp đà giảm

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng miếng Phú Quý giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng miếng DOJI giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (chiều 24-10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm tại một số thương hiệu. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay tiếp tục giảm tại một số thương hiệu, trong khi một số thương hiệu giữ giá ổn định.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 136,1 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 3.996,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng và lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ giữa tháng 7. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất khoảng 4%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management nhận định, vàng có thể tiếp tục chịu sức ép nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên kiềm chế lạm phát và lập trường này hỗ trợ đồng USD. Ngay cả khi khả năng tăng lãi suất mạnh tại cuộc họp sắp tới không được đánh giá cao, việc Fed tiếp tục để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn có thể hạn chế đà phục hồi của vàng.

Trong khi đó, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại XS.com cho rằng, những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Các cú sốc năng lượng và nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể đẩy lạm phát tăng cao, gây sức ép lên lợi suất trái phiếu và thanh khoản thị trường. Những diễn biến này khiến tác động của rủi ro địa chính trị đối với giá vàng trở nên phức tạp hơn, bởi kim loại quý vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, vừa chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng lãi suất và diễn biến của đồng USD.

Nhìn chung, giá vàng đang chịu sức ép từ triển vọng lãi suất và sức mạnh của đồng USD, trong khi các rủi ro địa chính trị vẫn tạo lực đỡ nhất định. Diễn biến lạm phát và những tín hiệu chính sách từ Fed sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng phục hồi của kim loại quý trong thời gian tới.