Giá vàng miếng chiều nay (23-9) bật tăng. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 142,2 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng mua vào và tăng 600 nghìn đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 23-9): Đảo chiều tăng. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn chiều nay được nhiều thương hiệu điều chỉnh tăng so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 142 - 145 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng nhẫn DOJI ổn định so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới chiều nay niêm yết ở ngưỡng 4.342,7 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137 triệu đồng/lượng.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, nhận định thị trường vẫn tiếp tục dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất, mặc dù giá dầu có xu hướng giảm nhẹ. Trong khi đó, đồng USD đã mạnh lên trong vài ngày qua, yếu tố gây bất lợi cho giá vàng.

Theo công cụ FedWatch của Công ty tài chính CME, giới giao dịch nhận thấy có 90% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St.Louis, ông Alberto Musalem và Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, đều phát tín hiệu về sự cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát, khi nhu cầu mạnh và giá năng lượng leo thang. Fed đã tăng lãi suất vào tuần trước và Chủ tịch Fed Kevin Warsh báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2-2026, giá năng lượng tăng cao đã gây lo ngại về lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải áp dụng lập trường chính sách thắt chặt. Điều này gây áp lực lên giá vàng, khiến kim loại quý này đã mất hơn 22% giá trị kể từ khi chạm mức đỉnh lịch sử vào tháng 1-2026. Mặc dù thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng vàng lại mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.