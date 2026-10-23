Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của một số thương hiệu đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác là 1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng trong nước cập nhật chiều 23-10 như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 23-10): Tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: petrotimes.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn đồng loạt giảm sâu ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết chiều nay như sau:

Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 23-10 (giờ Việt Nam), giá vàng niêm yết ở ngưỡng 4.020 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco News, diễn biến kém tích cực của giá vàng trong những tháng gần đây cho thấy kim loại quý này không phải là công cụ phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có thể đang bước vào một siêu chu kỳ hàng hóa kéo dài nhiều thập kỷ, nhà đầu tư được khuyến nghị đa dạng hóa danh mục thay vì chỉ tập trung vào vàng và bạc.

Ông Tim Pickering, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Auspice Capital Advisors, nhận định vàng vẫn là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư quan trọng, nhưng không phải là lựa chọn phòng ngừa lạm phát đáng tin cậy. Khi lạm phát tăng cao, các ngân hàng trung ương thường nâng lãi suất, gây sức ép lên giá vàng. Thực tế, giai đoạn 2020-2022, vàng từng diễn biến kém tích cực dù lạm phát tại Mỹ lên tới 9%, mức cao nhất trong 40 năm.

Theo ông Pickering, khác với vàng (chủ yếu phản ứng trước những biến động tiền tệ), năng lượng, kim loại công nghiệp và nông sản là những yếu tố trực tiếp tạo ra áp lực lạm phát. Vì vậy, nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục thay vì chỉ tập trung vào kim loại quý.

Mặc dù vẫn đánh giá tích cực về tiềm năng tăng giá của vàng và bạc trong dài hạn, nhưng ông cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư vào hai kim loại quý này, thay vào đó tập trung vào dầu mỏ, đồng và nông sản.