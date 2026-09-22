Giá vàng hôm nay (chiều 22-9): Tiếp tục giảm

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Vàng miếng SJC của thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI mua vào ở mức 143,1 triệu đồng/lượng; bán ra 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn chiều nay giảm ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC mua vào vàng nhẫn ở ngưỡng 142,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 145,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9.999 ở mức 141,6 triệu đồng/lượng, đứng yên so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI mua vào ở mốc 142,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mốc 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ, Phú Quý cùng mua vào ở mốc 143,1 triệu đồng/lượng; bán ra ở mốc 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng thế giới lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) giao dịch ở mốc 4.315,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm, khi khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay, cùng với các tín hiệu cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn khác, đã đẩy đồng USD lên cao.

Đồng USD nhích nhẹ so với rổ 6 đồng tiền mạnh khác, tiếp đà tăng sau khi đợt tăng lãi suất của Fed giúp đồng tiền này tăng hơn 1% vào tuần trước. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Theo giới phân tích, những lo ngại dai dẳng trong giới đầu cơ về chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ đã đẩy chỉ số đồng USD lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng vào ngày 18-9. Những yếu tố bất lợi này đang gây áp lực lên thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 88% về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lại mất đi sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời trong môi trường lãi suất cao.

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố lập trường chính sách thắt chặt của các ngân hàng trung ương, khiến giá vàng giảm 17% so với mức đỉnh đạt được vào ngày 27-2.