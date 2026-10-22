Giá vàng hôm nay (chiều 22-10): Vàng thế giới lao dốc

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đứng yên ở cả hai chiều so với phiên sáng, niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,7 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đứng yên ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn DOJI tăng 200.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay (chiều 22-10): Thị trường trong nước, giá vàng nhẫn và vàng miếng hầu hết các thương hiệu đều đứng yên so với phiên sáng. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên sáng.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên sáng.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng /lượng (mua vào - bán ra) so với phiên sáng.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên sáng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên sáng.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 22-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.089,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi giá dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá năng lượng neo cao có nguy cơ đẩy mặt bằng giá cả lên, qua đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong trường hợp áp lực lạm phát kéo dài, Fed có thể phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất trở lại. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi, bởi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý có xu hướng tăng khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng UBS, cho rằng giá vàng trong ngắn hạn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này vẫn khó bứt phá khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường.

Hiện, giới đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 đến 28-10, cùng báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp thị trường đánh giá áp lực lạm phát và định hướng lãi suất của Mỹ.