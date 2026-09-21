* Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý đều giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mua vào ở mức 144,1 triệu đồng/lượng - bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (21-9), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

* Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt giảm, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Nhẫn tròn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 142,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

DOJI mua vào vàng nhẫn ở mức 143,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ và Phú Quý cùng được mua vào ở mức 144,1 triệu đồng/lượng; bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay (chiều 21-9): Đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

* Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này hiện neo ở mức 4.357 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với hôm qua. Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 137,6 triệu đồng/lượng.