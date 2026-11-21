Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu tiếp tục giảm.

Vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều (21-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Giá vàng hôm nay (chiều 21-11): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 700.000 đồng/lượng ở hai chiều ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 127,3 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 127,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 126 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ghi nhận lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.524,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 110,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Sức ép giảm giá đối với kim loại quý càng thêm nặng nề sau loạt phát biểu mang tính "diều hâu" từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, trong ngày 19-11, Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, nhận định Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ buộc phải tiếp tục nâng lãi suất do áp lực lạm phát hiện vẫn neo ở mức quá cao.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như đã định giá chắc chắn kịch bản thắt chặt khi nâng xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12 lên tới 99,3%. Môi trường lãi suất cao tiếp tục đẩy chi phí cơ hội nắm giữ vàng lên mức bất lợi, làm suy giảm đáng kể sức hấp dẫn của tài sản không sinh lợi suất này.