Giá vàng hôm nay (chiều 20-9): Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng miếng SJC đang được DOJI Hà Nội, DOJI TP Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng SJC quanh ngưỡng 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC giữ ngưỡng hơn 147 triệu đồng/lượng bán ra. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thế giới, giá vàng đã phục hồi trong một tuần đầy biến động, khi đợt bán tháo ban đầu do giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc gần 5% và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đã nhường chỗ cho sự phục hồi mạnh mẽ sau khi việc tăng lãi suất được thực hiện và áp lực lên giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.340 USD/ounce vào tối Chủ nhật và kim loại quý này nhanh chóng chịu áp lực khi các nhà giao dịch tính đến rủi ro lạm phát gia tăng do giá dầu thô tăng và căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Áp lực bán tăng mạnh trong suốt thứ Hai và thứ Ba, với giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng, gần 4.279,30 USD/ounce vào thứ Ba, khi thị trường coi việc Fed tăng lãi suất trong tuần này là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Giá vàng đã cố gắng ổn định trở lại vào thứ Tư trước quyết định của Fed, nhưng đợt phục hồi đã thất bại. Giá vàng giao ngay đã giảm trở lại và thiết lập mức thấp nhất trong tuần ở mức gần 4.261,80 USD/ounce vào chiều thứ Tư.

Giá vàng đã phục hồi vào thứ Năm khi giá dầu thô giảm, đồng đô la Mỹ suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm giúp các nhà giao dịch giảm bớt áp lực sau cuộc họp của Fed. Thứ Sáu chứng kiến đà tăng tiếp tục khi giá dầu giảm phiên thứ ba liên tiếp và lợi suất trái phiếu giảm từ mức cao nhất trong tuần, cho phép vàng leo lên mức cao nhất trong tuần là 4.400,60 USD/ounce.