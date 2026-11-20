Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 129,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128,7 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128 - 134 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 127,8 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 128,7 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 128,1 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng ghi nhận lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.556,8 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,7 triệu đồng/lượng.