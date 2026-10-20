Giá vàng hôm nay (chiều 20-10): Tiếp tục lao dốc

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 20-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước đồng loạt giảm mạnh. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng tiếp tục lao dốc ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 137,7 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 137,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 20-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 4.123 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với rạng sáng nay.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng chịu sức ép khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Những yếu tố này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, bởi kim loại quý không sinh lãi và thường kém hấp dẫn hơn khi lợi suất trái phiếu tăng. Bên cạnh đó, sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ cũng làm giảm một phần nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Dù giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn, một số chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn. Ông Christopher Whalen, Chủ tịch Whalen Global Advisors và cựu chuyên gia của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho rằng, vàng có tiềm năng tăng giá nhờ xu hướng các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD và gia tăng nắm giữ kim loại quý.

Trong khi đó, ông Adam Leeds, Giám đốc điều hành nền tảng cho vay tài sản số Ledn nhận định, lạm phát kéo dài có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản bảo toàn giá trị như vàng và Bitcoin. Theo ông, đa dạng hóa danh mục đầu tư có thể giúp nhà đầu tư giảm bớt rủi ro trước sự suy giảm sức mua của tiền tệ.

Nhìn chung, giá vàng đang chịu tác động trái chiều giữa áp lực từ đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với các yếu tố hỗ trợ dài hạn như lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong thời gian tới, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và các tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng thế giới.