Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 135,5 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (2-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 2-11): Tăng mạnh. Ảnh: THANH HƯƠNG

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn của hầu hết các thương hiệu tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 132,8 - 136,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, DOJI và Phú Quý cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch ở mức 135,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng giá mua vào 700.000 đồng/lượng, lên mức 133,5 triệu đồng/lượng.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.913 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 122,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ lan sang thị trường kim loại quý. Trong khi đó, giá bạc, bạch kim và palladium đồng loạt giảm mạnh.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay giảm 3,5%, xuống còn 3.880,97 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10-2025. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ chốt phiên giảm 3,3%, xuống 3.898,90 USD/ounce.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ Mỹ lao dốc do lo ngại các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) không mang lại lợi nhuận tương xứng.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định thị trường kim loại quý khó tránh khỏi tác động từ đợt điều chỉnh mạnh của chứng khoán. Theo ông, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, vốn là nền tảng thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu liên quan đến AI, đang xuất hiện những dấu hiệu suy yếu.

Các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng, đà giảm mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã kích hoạt hoạt động bán vàng để đáp ứng yêu cầu bổ sung ký quỹ, gia tăng áp lực lên kim loại quý. Tuy nhiên, ngân hàng này vẫn dự báo thị trường kim loại quý sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Giá vàng hiện đã giảm khoảng 30% so với mức đỉnh kỷ lục 5.595 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, chủ yếu do kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cùng với nhu cầu mua vàng tại châu Á trầm lắng. Dù vậy, các chuyên gia nhận định, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương thường gia tăng khi giá xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.