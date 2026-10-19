Giá vàng hôm nay (chiều 19-10): Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng chiều nay giảm so với hôm qua. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,6 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng giảm ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,1 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: kitco.com

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.185,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Theo giới phân tích, lạm phát Mỹ vẫn nóng ran, lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh về quanh 4.100 USD lần này là cơ hội tích lũy chiến lược, chứ không phải dấu hiệu đảo chiều của xu hướng tăng dài hạn.

Theo phân tích của UBS công bố gần đây, phần lớn tác động từ việc thị trường định giá lại lập trường "diều hâu" của Fed đã được phản ánh vào giá vàng.

UBS nhận định vùng 4.140 - 4.200 USD/ounce đang là khu vực tích lũy, và 3.990 - 4.030 USD/ounce là vùng hỗ trợ then chốt cần theo dõi. UBS duy trì lộ trình giá: 4.600 USD vào tháng 12-2026, 5.000 USD vào tháng 3-2027 và 5.400 USD vào tháng 9-2027.

Bà Amy Gower - Giám đốc chiến lược kim loại và khai khoáng Morgan Stanley, xác định 4.000 USD/ounce là vùng hỗ trợ mạnh mẽ và dự báo vàng sẽ vượt 5.000 USD/ounce vào nửa cuối năm 2027.