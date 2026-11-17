Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 134,3 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn biến động trái chiều ở một số thương hiệu, có thương hiệu đi ngang.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 134,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 132,4 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới lúc 13 giờ 30 phút neo ở mức 3.876,7 USD/ounce.

Giá vàng phục hồi nhẹ sau khi giảm xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 9-2025 ở phiên liền trước. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn khá dè dặt khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bất lợi, trong đó có áp lực lạm phát tại Mỹ, triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán.