Giá vàng hôm nay (chiều 16-11): Đứng yên

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của tất cả các thương hiệu đều đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở ngưỡng 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng giá vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay ở các thương hiệu tiếp tục đứng yên.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,3 – 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 16-11): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục đứng yên. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,5- 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 134,5- 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, theo ghi nhận lúc 13 giờ ngày 16-11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 3.839,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Bước sang tuần giao dịch mới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu đổ dồn về nền kinh tế Mỹ với loạt báo cáo vĩ mô quan trọng bao trùm các lĩnh vực tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm. Đặc biệt, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị được công bố sẽ đóng vai trò kim chỉ nam định hình kỳ vọng lãi suất, qua đó trực tiếp điều tiết quỹ đạo của thị trường kim loại quý.

Triển vọng vàng thế giới trong những ngày tới nhiều khả năng phụ thuộc vào thông điệp tiếp theo của Fed cùng diễn biến lợi suất trái phiếu và đồng USD.

Theo các chuyên gia, nhà phân tích cho rằng, vàng đang đứng trước nguy cơ giảm mạnh hơn nhiều, và nếu đà tăng gần đây của đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng cao, kim loại quý này có thể mất thêm từ 400 - 500 USD/ounce trước khi chạm mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo.