Giá vàng hôm nay (chiều 16-10): SJC neo ở mức cao, vàng thế giới biến động

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, Phú Quý cùng ổn định giá vàng miếng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 16-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn các thương hiệu giữ ổn định so với phiên chốt hôm qua. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay cũng đứng yên ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC và PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.175 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,17 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng trở lại do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn phục hồi.

Theo chuyên gia Thadeu Dos Santos của Infinox, triển vọng giá vàng trong ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ thông điệp chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh. Nếu Fed phát đi tín hiệu cứng rắn về lãi suất, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng trở lại, gia tăng sức ép giảm giá đối với kim loại quý. Ngược lại, quan điểm thận trọng hơn về chính sách tiền tệ có thể giúp lợi suất duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi.

Theo Reuters, trong phát biểu tại cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 16-10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh chưa đưa ra tín hiệu cụ thể về định hướng lãi suất tại cuộc họp chính sách của Fed dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10. Vì vậy, thị trường vàng vẫn đứng trước những biến động khó lường, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa áp lực lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.