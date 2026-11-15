Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đi ngang so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (15-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 15-11): Đi ngang. Ảnh: phuquy.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn chiều nay đi ngang ở hầu hết các thương hiệu so với phiên chốt chiều qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ nguyên mức giá 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn DOJI và Phú Quý lần lượt niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng và 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn PNJ cũng giữ nguyên mức giá 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá mua vào ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên chốt chiều qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng neo ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan chiếm ưu thế tại Phố Wall sau một tuần giá vàng giảm mạnh. Trong khi đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng trở nên thận trọng hơn trước triển vọng của kim loại quý. Theo kết quả khảo sát, 62% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới, 15% kỳ vọng giá tăng và 23% nhận định giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng.

Trong tuần tới, thị trường vàng sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo lịch công bố, thứ Hai có báo cáo khảo sát hoạt động sản xuất Empire State và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Thứ Ba, thị trường đón nhận số liệu doanh số bán lẻ tháng 10.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed dự kiến được công bố vào thứ Tư, cùng ngày với báo cáo doanh số bán nhà đang chờ hoàn tất giao dịch.

Tiếp đó, khảo sát hoạt động sản xuất của Fed Philadelphia và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm. Lịch công bố dữ liệu khép lại vào thứ Sáu với báo cáo điều chỉnh về chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan.

Các thông tin này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng đến diễn biến giá vàng trong tuần tới.