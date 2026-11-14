Giá vàng hôm nay (chiều 14-11): Tiếp tục lao dốc

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

Giá vàng hôm nay (chiều 14-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn chiều nay tiếp tục giảm tại hầu hết các thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 132,7 - 136,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện niêm yết ở mức 3.885,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,38 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy khó khăn, với mức giảm mạnh dù từng phục hồi trong những phiên đầu tuần nhờ giá dầu đi xuống và đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều trước những số liệu lạm phát cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Những yếu tố này đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13-11, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn mức dự báo 0,4%. Tuy nhiên, tính theo năm, lạm phát giá sản xuất tăng lên 6,5%, mức cao nhất kể từ tháng 11-2022, cho thấy áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt đáng kể.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 5,15%, làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi, qua đó gây thêm sức ép lên giá kim loại quý.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 8 và 9-12. Những dự báo về khả năng tiếp tục tăng lãi suất đang khiến giới đầu tư thận trọng hơn đối với triển vọng giá vàng.

Trong tuần tới, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm báo cáo doanh số bán lẻ tháng 10 và biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed, sẽ được công bố lần lượt vào thứ Ba và thứ Tư. Nếu sức mua của người tiêu dùng duy trì mạnh hoặc các quan chức Fed tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ, kỳ vọng tăng lãi suất có thể gia tăng, tạo thêm áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, tiêu dùng suy yếu có thể kéo giảm lợi suất trái phiếu, qua đó tạo lực hỗ trợ cho kim loại quý.