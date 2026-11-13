Giá vàng hôm nay (chiều 13-11): Tiếp tục đà giảm

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 133,2 - 137,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 133 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với phiên chốt hôm qua.

* Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.899,1 USD/ounce.

Dự báo về giá vàng, các chuyên gia cho rằng giá vàng đã trải qua đợt giảm đáng kể sau số liệu lạm phát và sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chưa tạo được động lực rõ ràng để kéo dài xu hướng.

Giá vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn. Những yếu tố như giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh đồng USD vẫn đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.