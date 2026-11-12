Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên chốt chiều qua.

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở mức 135,7 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, theo ghi nhận vào chiều nay (12-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (chiều 12-11): Tiếp tục lao dốc. Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Giá vàng nhẫn trong nước chiều 12-11 tiếp tục giảm mạnh tại các thương hiệu so với phiên chốt chiều qua.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 134,8 - 138,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 134,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 133,7 - 137,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 135,7 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, xuống còn 133,7 triệu đồng/lượng.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 3.976 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên giao dịch thứ Tư (giờ Mỹ), khi đồng USD tăng mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất gây sức ép lên kim loại quý.

Áp lực giảm giá xuất hiện sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho thấy lạm phát tháng 10 tăng 0,4%, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát cơ bản cũng tăng 0,3%, vượt kỳ vọng của thị trường.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 của Mỹ. Những số liệu này có thể tác động đến kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed và diễn biến giá vàng trong thời gian tới.