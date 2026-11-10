Giá vàng hôm nay (chiều 10-11): Giảm nhẹ

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với giá vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đảo chiều giảm nhẹ ở hầu hết các thương hiệu. Riêng vàng nhẫn DOJI tăng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 136,7 - 140,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,1 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,4 - 140,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết ở mức 4.123 USD/ounce.

Theo báo cáo thị trường được cung cấp, dù mới phục hồi, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Các nhà phân tích tại ANZ mô tả diễn biến giao dịch vàng trong tuần trước là biến động mạnh, phản ánh những bất ổn xoay quanh tình hình kinh tế và các diễn biến chính trị.

Những diễn biến trái chiều phản ánh sự thay đổi trong đánh giá của thị trường về chính sách tiền tệ, tình hình địa chính trị và hoạt động kinh tế.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo lạm phát sắp tới, các dữ liệu thị trường lao động và diễn biến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đồng USD để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.