Giá vàng hôm nay (9-11): Tiếp tục đứng yên

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay ổn định ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ đồng loat đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (9-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa: Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 9-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở hầu hết các thương hiệu, giá bán ra cao nhất ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC và DOJI cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: Kitco News

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức tăng mạnh, phục hồi lên ngưỡng 4.070 USD/ounce sau khi có thời điểm vượt 4.140 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng kim loại quý trong tuần này vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi phần lớn nhà đầu tư cá nhân kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên, giới chuyên gia Phố Wall vẫn thận trọng trước những bất ổn về chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến kinh tế, chính trị toàn cầu.

Theo kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall chưa thống nhất về triển vọng giá vàng trong tuần tới. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 4 người (31%) dự báo giá vàng tăng, 5 người (38%) nhận định giá giảm và 4 người (31%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 212 nhà đầu tư cá nhân của Kitco News cho thấy, 68% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 15% cho rằng giá giảm, trong khi 18% nhận định giá sẽ đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Công ty Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng vẫn chưa thực sự hình thành đáy. Theo ông, nếu giá kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới. Ông đánh giá diễn biến của kim loại quý trong tuần qua khá tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, đồng thời cho rằng các yếu tố hỗ trợ mang tính mùa vụ đang bắt đầu xuất hiện.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Công ty Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng đã tăng quá nhanh sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Theo ông, kỳ vọng về khả năng xung đột với Iran sớm kết thúc, kéo theo giá dầu và đồng USD giảm, đã góp phần thúc đẩy đà tăng của vàng. Tuy nhiên, sự lạc quan này có thể đã bị đẩy lên quá mức, khiến kim loại quý đối mặt nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Ngày 10-11, Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10; ngày 12-11 công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và doanh số bán nhà hiện có tháng 10; tiếp đó, ngày 13-11 sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10. Đây là những dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, đặc biệt là khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,569 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,618 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1,574 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,642 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,578 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,646 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,82 USD/ounce.