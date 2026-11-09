Giá vàng hôm nay 9.11.2026: Chờ niêm yết đầu tuần, chênh mua bán vẫn rộng

Trước giờ mở cửa đầu tuần, bảng tổng hợp vẫn thể hiện các mức giá đã ghi nhận ngày 8.11. Đáng chú ý, cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức bán ra 141 triệu đồng/lượng, nhưng giá mua vào giữa các doanh nghiệp chênh lệch đáng kể, khiến khoảng cách mua bán cũng khác nhau.

Hình minh họa

Bảng vàng miếng và vàng nhẫn tham chiếu

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 8.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 04:36 ngày 9.11.2026 chưa có bảng giá mới được xác minh từ doanh nghiệp.

Đơn vị: triệu đồng/lượng. Hai cột thay đổi đối chiếu cột ngày 9.11 với ngày 8.11 trên bảng tổng hợp đầu ngày.

Vàng miếng SJC:

Vàng nhẫn:

Các số 0 cho biết hai cột của bảng tổng hợp đang trùng nhau, không phải kết luận giá giao dịch thực tế ngày 9.11 không thay đổi.

Trong nhóm vàng miếng SJC, khoảng cách bán ra trừ mua vào tại SJC và DOJI là 3 triệu đồng/lượng, tại Phú Quý là 3,5 triệu đồng/lượng và tại Bảo Tín Minh Châu là 4,5 triệu đồng/lượng. Với các dòng vàng nhẫn trong bảng, mức chênh đều là 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Báo giá gần nhất vẫn mang trạng thái đóng cửa

Báo giá XAU/USD giao ngay gần nhất được xác minh ở mức 4.070,31 USD/ounce troy. Nguồn hiển thị trạng thái đóng cửa, với thời điểm dữ liệu tương ứng 04:58:59 ngày 7.11 theo giờ Việt Nam.

Mức giảm 18,81 USD, tương đương 0,46%, được nguồn hiển thị kèm báo giá này; không được xem là biến động của ngày 9.11. Bài không sử dụng dòng báo giá “sau giờ đóng cửa” để thay thế mức chính khi chưa xác minh đầy đủ cơ sở cập nhật.

Đây là giá vàng giao ngay, không phải hợp đồng vàng tương lai. Chênh lệch giá trong nước với thế giới chưa được tính do chưa chốt tỷ giá tương thích.

Triển vọng đầu tuần: Chờ phản ứng của USD và lợi suất

Báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến đã làm gia tăng sự chú ý đối với triển vọng lãi suất. Nếu USD và lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, vàng có thể chịu sức ép bởi kim loại quý không tạo thu nhập từ lãi. Ngược lại, nhu cầu phòng thủ và lực mua sau những nhịp điều chỉnh có thể hỗ trợ giá.

Với thị trường trong nước ngày 9.11, niêm yết mở cửa của doanh nghiệp sẽ là căn cứ trực tiếp để xác định hướng đi mới. Nếu vàng quốc tế phục hồi và sức mua nội địa cải thiện, giá có thể được nâng đỡ; nếu áp lực bán gia tăng, nhịp điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện. Chưa đủ cơ sở khẳng định mức tăng hoặc giảm cụ thể trước khi có cập nhật mới.