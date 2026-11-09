Giá vàng hôm nay 8/11: Đi ngang sau 1 tuần tăng mạnh

Giá vàng thế giới chững lại sau 1 tuần tăng mạnh và lấy lại mốc 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, vàng vẫn đối mặt với nguy cơ bị bán ra trong ngắn hạn khi những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn trên thị trường cổ phiếu phải thanh lý các tài sản khác để huy động tiền mặt hoặc đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Hoạt động này có thể tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới, ngay cả khi bất ổn trên thị trường nói chung vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Ngày 10/11, Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10; ngày 12/11 công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và doanh số bán nhà hiện có tháng 10. Tiếp đó, ngày 13/11 sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10.

Đây là những dữ liệu quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, đặc biệt là khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng đi ngang. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 8/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,5- 140,5 triệu đồng/lượng, không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.070 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Biểu đồ giá vàng trong nước tuần qua. (Nguồn: SJC).

Theo kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall chưa thống nhất về triển vọng giá vàng trong tuần tới. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 4 người dự báo giá vàng tăng, 5 người nhận định giá giảm và 4 người cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 212 nhà đầu tư cá nhân của Kitco News cho thấy, 68% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 15% cho rằng giá giảm, trong khi 18% nhận định giá sẽ đi ngang.

Nhiều ý kiến cho rằng giá vàng vẫn chưa thực sự hình thành “đáy”. Nếu giá kim loại quý xuyên thủng ngưỡng 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng, với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 3.935 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới. Diễn biến của kim loại quý trong tuần qua được coi là khá tích cực, bất chấp những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán, đồng thời các yếu tố hỗ trợ mang tính mùa vụ đang bắt đầu xuất hiện.