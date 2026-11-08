Giá vàng hôm nay (8-11): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đều đi ngang với sáng qua.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giữ nguyên ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay (8-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đứng yên. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (8-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang ở tất cả các thương hiệu

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến mức tăng vượt mốc quan trọng 4.000 USD/ounce. Đà tăng của giá vàng trong tuần xuất phát từ chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Lợi suất giảm hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý này không tạo ra thu nhập từ lãi, do đó trở nên hấp dẫn hơn tương đối khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm. Đồng USD cũng suy yếu sau kết quả bầu cử, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng trước khi phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, vàng vẫn đối mặt với nguy cơ bị bán ra trong ngắn hạn khi những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn trên thị trường cổ phiếu phải thanh lý các tài sản khác để huy động tiền mặt hoặc đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Hoạt động này có thể tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới, ngay cả khi bất ổn trên thị trường nói chung vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,569 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,618 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,574 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,642 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,578 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,646 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,81 USD/ounce.