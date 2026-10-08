Giá vàng hôm nay 8/10: Giảm mạnh về sát 4.100 USD/ounce

Giá vàng giảm do đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này.

Thị trường phần lớn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này, nhưng vẫn dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 là 85%, theo công cụ FedWatch của CME.

“Tôi nghĩ thông điệp là lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và điều đó đang hỗ trợ lợi suất trái phiếu và USD”, Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Giá vàng giảm về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kansas City Jeff Schmid cho biết việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi phải tăng lãi suất thêm nữa. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly cũng cho biết lộ trình chính sách sẽ phụ thuộc vào việc áp lực lạm phát có tiếp tục hay không. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 54 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia cho rằng việc Mỹ công bố kế hoạch giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến vàng không thể duy trì đà tăng sau báo cáo việc làm yếu. Động thái này góp phần khiến lợi suất trái phiếu tăng trở lại, qua đó gây áp lực lên nhiều nhóm tài sản, trong đó có kim loại quý.

Vàng được nhận định khó tăng trở lại nếu lợi suất trái phiếu chưa hạ nhiệt. Giá vàng nhiều khả năng tiếp tục giảm hoặc ít nhất duy trì xu hướng yếu.

Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc vàng hiện diện rất hạn chế trong danh mục của các tổ chức thực ra lại là một trong những lý do lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.