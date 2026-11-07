Giá vàng hôm nay (7-11): Đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở ngưỡng 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 137,5 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng miếng của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 7-11 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh ở tất cả các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 136,3 - 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.072,1 USD/ounce, giảm 16,7 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 6-11 khi báo cáo việc làm Mỹ tích cực hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, cho biết rằng chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến vào tuần tới sẽ càng củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Ông nói thêm rằng môi trường này sẽ đẩy giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Tuy nhiên, Streible cho rằng đây có thể là đợt điều chỉnh cuối cùng đối với vàng. Ông giải thích rằng kết quả bầu cử đã làm giảm hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng đến việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Sự suy yếu này cuối cùng sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải từ bỏ xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tạo điều kiện cho vàng tăng giá. “Các nhà đầu tư có thể nên tìm kiếm cơ hội mua vàng khi giá giảm bắt đầu từ tuần tới”, ông nói.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết mặc dù rủi ro lạm phát vẫn còn tồn tại, ông dự đoán giá vàng sẽ giữ vững mức hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng kim loại quý này khó có khả năng tăng giá trong thời gian ngắn sắp tới.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cũng nhận định mức 4.000 USD/ounce là ngưỡng quan trọng đối với vàng trong tuần tới. Ông cho rằng, mặc dù kim loại quý này đã cho thấy khả năng phục hồi trước dữ liệu việc làm tốt hơn dự kiến, báo cáo lạm phát tuần tới có thể quyết định liệu sự phục hồi gần đây có bền vững hay không.

Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cũng nhận thấy rủi ro giảm giá ngày càng tăng đối với vàng sau báo cáo việc làm khả quan hơn dự kiến hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, ông cho rằng mặc dù dữ liệu kinh tế mới nhất làm dấy lên khả năng thắt chặt tiền tệ hơn nữa, nhưng điều đó không nhất thiết làm suy yếu triển vọng tăng giá dài hạn của vàng...

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,571 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,62 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,575 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,642 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,579 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,646 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện ở mức 51,76 USD/ounce, giảm 0,54 USD/ounce.