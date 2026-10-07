Giá vàng hôm nay 7-10: Vàng nhẫn tăng 500.000 đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,3 – 143,5. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ vàng thế giới

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.152 USD/ounce, tăng 29 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ ngày thứ ba do được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm và đồng USD suy yếu. Kim loại quý tiếp tục phục hồi sau báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước, còn số liệu việc làm tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.

Trong khi đó, chỉ số giá dịch vụ ISM tháng 9 tăng lên 74 điểm, cao nhất kể từ tháng 7/2022, dù PMI dịch vụ giảm xuống 54,9 điểm. Thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 chỉ khoảng 19-23%, trong khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn cao hơn đáng kể. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,27%, kỳ hạn 2 năm còn 4,79%; chỉ số USD cũng hạ nhiệt so với mức cao nhất hôm thứ Hai.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, cùng số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10. Số liệu việc làm hoặc tâm lý yếu có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi kỳ vọng lạm phát cao hơn hoặc biên bản mang quan điểm diều hâu có thể gây áp lực lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng 4.180-4.190 USD/ounce là kháng cự quan trọng của vàng. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới 4.214 USD và 4.238 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất là 4.162 USD và 4.143 USD/ounce; nếu bị phá vỡ, giá có thể lùi về 4.115 USD, xa hơn là vùng 4.000-4.020 USD/ounce.