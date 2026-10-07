Giá vàng hôm nay (7-10): Giá vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giữ ổn định so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu; riêng vàng miếng Phú Quý SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào; mức bán ra cao nhất 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 7-10 như sau:

Giá vàng hôm nay (7-10): Giá vàng miếng ổn định, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: diendandoanhnghiep.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật rạng sáng 7-10 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm ở các thương hiệu; mức giảm nhiều nhất 500.000 đồng/lượng; mức niêm yết giá cao nhất là 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.167,5 USD/ounce (tương đương 131,9 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 263,6 USD/ounce, tương đương giảm 5,95% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 11,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lợi suất trái phiếu đang bị thách thức khi nợ chính phủ ngày càng gia tăng, lạm phát dai dẳng và những lo ngại về sức mua dài hạn của các đồng tiền pháp định tiếp tục thúc đẩy “giao dịch phá giá tiền tệ”, theo các chuyên gia thị trường phát biểu tại Hội nghị Kim loại quý toàn cầu thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA).

Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý quỹ tại Nippon India Mutual Fund, cho rằng câu chuyện phá giá tiền tệ cuối cùng bắt nguồn từ việc nền kinh tế toàn cầu đang phải gánh một gánh nặng nợ ngày càng khó bền vững.

Dhawan cho rằng, trong những điều kiện bình thường, đà tăng mạnh của lợi suất trái phiếu trên toàn cầu đáng lẽ phải là một yếu tố cực kỳ tiêu cực đối với vàng. Tuy nhiên, mối quan hệ truyền thống giữa hai loại tài sản này dường như đang suy yếu.

Bất chấp một số thời điểm suy yếu, giá vàng vẫn giữ được vùng hỗ trợ vững chắc trên 4.000 USD/ounce, ngay cả khi lợi suất trái phiếu tăng vượt 5%.

Shayne McGuire, Quản lý danh mục đầu tư tại Teacher Retirement System of Texas cho rằng, những thách thức ngày càng lớn trên thị trường trái phiếu cuối cùng có thể khiến vàng được đưa vào danh mục đầu tư của các tổ chức với tỷ trọng lớn hơn.

Ông lưu ý rằng trong lịch sử, vàng gần như không xuất hiện đáng kể trong các cuộc thảo luận về phân bổ tài sản chiến lược tại các quỹ hưu trí lớn của Mỹ, bởi tỷ trọng vàng thường quá nhỏ để tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất danh mục.

McGuire nói thêm rằng việc vàng hiện diện rất hạn chế trong danh mục của các tổ chức thực ra lại là một trong những lý do khiến ông lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng.

Khi được hỏi điều gì cuối cùng có thể thúc đẩy sự tham gia mạnh mẽ hơn của các tổ chức, McGuire một lần nữa nhắc đến thị trường trái phiếu, cho rằng nguồn cung nợ chính phủ tiếp tục gia tăng có thể khiến lợi suất ngày càng khó giảm một cách bền vững.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,151 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,218 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,815 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,883 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,819 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,887 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,65 USD/ounce.