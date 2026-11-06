Giá vàng hôm nay 6/11: Vàng SJC lùi về sát mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 6/11. Ảnh: TTXVN

Sáng 6/11, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, giá mua vào dưới mốc 140 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,573 - 1,622 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,82% so với cuối ngày hôm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11 (giờ GMT), giá vàng chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần qua, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ suy yếu do giá dầu giảm giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát.

Vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 5/11 theo giờ GMT (tức 2 giờ 5 phút sáng ngày 6/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 4.100,27 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức đỉnh trong phiên là 4.146,63 USD/ounce — mức giá cao nhất kể từ ngày 20/10. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 1%, lên 4.113,50 USD/ounce.

Sang phiên châu Á sáng 6/11, kim loại quý đảo chiều đi xuống. Cập nhật lúc 8h40 phút theo Kitco, giá vàng thế giới giao dịch quanh mốc 4.070 USD/ounce. ​

Trước đó trong phiên 4/11, giá vàng đã tăng gần 3,4%, mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ ngày 19/8. Như vậy, tính từ mức thấp nhất một năm là 3.869,85 USD/ounce ghi nhận trong phiên 30/10, giá kim loại quý này đã tăng hơn 250 USD/ounce trong tuần qua.

Phiên này, đồng USD tiếp tục duy trì ở mức thấp nhất kể từ ngày 30/9, giúp vàng — mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này — trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng.

Giá dầu thô Brent vẫn giữ ở mức dưới 100 USD/thùng sau khi sụt tới gần 9% ở phiên trước đó, nhờ kỳ vọng rằng chiến thắng lớn của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tại Mỹ có thể làm giảm nguy cơ leo thang xung đột với Iran.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, cho biết ở thời điểm hiện tại, kỳ vọng về việc tăng lãi suất chưa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, việc giá năng lượng giảm đã xoa dịu phần nào nỗi lo lạm phát, từ đó làm giảm khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng mạnh lãi suất trong tương lai.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược xác suất 66% Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất tăng thường làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 52,23 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 1,6%, lên 1.520,75 USD/ounce.