Giá vàng hôm nay (6-11): Duy trì đà tăng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI tiếp đà tăng, cùng tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng thương hiệu vàng miếng Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 139 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 6-11 như sau:

Giá vàng hôm nay (6-11): Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng ở cả hai chiều. Ảnh minh họa: nexpress.net

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay tiếp đà tăng ở các thương hiệu lớn, mức tăng cao nhất lên đến 2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giá bán ra cao nhất giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn trong nước niêm yết sáng 6-11 như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật rạng sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.089,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 127 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Vàng thế giới duy trì đà tăng. Ảnh minh họa: Internationalbanker

Theo phân tích trong một bài viết đăng trên trang Kitco, những áp lực lạm phát dai dẳng tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương buộc phải triển khai chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt hơn. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là ngân hàng mới nhất có động thái này.

Ngày 5-11, BoE đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4%. Ngân hàng này đồng thời dự báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng trong năm tới.

Mặc dù dự báo áp lực lạm phát sẽ gia tăng, tuy nhiên, Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) lại đưa ra rất ít tín hiệu định hướng về các quyết định chính sách trong thời gian tới.

Theo BoE, chính sách tiền tệ không đi theo một lộ trình được định sẵn. MPC sẽ tiếp tục đánh giá các dữ liệu và bằng chứng tại mỗi cuộc họp, đặc biệt chú trọng đến khả năng giá năng lượng ở mức cao gây ảnh hưởng đến giá cả các mặt hàng khác và tác động rộng hơn đến nền kinh tế. Việc đánh giá sẽ dựa trên diễn biến của tiền lương cơ bản, hành vi định giá và mức độ dư thừa công suất trong nền kinh tế. MPC sẽ điều chỉnh lãi suất điều hành khi cần thiết nhằm bảo đảm lạm phát CPI quay trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn.

Giá vàng đã chịu một số áp lực bán nhẹ ngay sau phản ứng ban đầu của thị trường trước quyết định chính sách tiền tệ của BoE. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn duy trì được đà tăng.

Theo Báo cáo cập nhật về triển vọng thị trường hàng hóa tháng 10 của Ngân hàng Thế giới (WB), các nhà phân tích của ngân hàng này dự báo giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.600 USD/ounce trong năm nay, tăng 33,6% so với năm 2025.

Tuy nhiên, WB dự báo giá vàng sẽ giảm 7,6% trong năm 2027, xuống mức trung bình 4.250 USD/ounce. Đà giảm được dự báo sẽ tiếp diễn trong năm 2028, với mức giảm thêm 5,9%, đưa giá vàng xuống còn 4.000 USD/ounce.

Triển vọng mới nhất này có phần kém lạc quan hơn so với dự báo hồi tháng 4 của WB, khi ngân hàng này từng nhận định giá vàng sẽ đạt trung bình 4.700 USD/ounce trong năm nay và 4.300 USD/ounce vào năm 2027.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,602 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,652 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,608 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,675 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,612 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,679 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc hiện ở mức 51,93 USD/ounce.