Giá vàng hôm nay 5-10: Duy trì ổn định

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,6 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), duy trì ổn định ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140– 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng nhẹ sau khi "rơi tự do"

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.153 USD/ounce, tăng 14 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Sean Lusk, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading tỏ ra thất vọng khi giá vàng không duy trì được đà tăng sau số liệu việc làm yếu kém của Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm.

“Tôi nghĩ rằng, với giá dầu thô giảm, chứng khoán tăng và đồng USD chịu áp lực, giá kim loại sẽ tăng. Phản ứng ban đầu rất tích cực, nhưng giờ lại chuyển sang tiêu cực và không thể tạo thêm động lực”, Lusk nói. Theo ông, nguyên nhân khiến giá kim loại chịu áp lực là lợi suất trái phiếu tăng, bất chấp thị trường chứng khoán đi lên.

Lusk cho rằng diễn biến hiện tại là “đáng thất vọng” và đặt câu hỏi về khả năng duy trì đà tăng của vàng. “Vàng đã đi hết chu kỳ tăng trưởng trong vài năm nay. Dù chưa đảo chiều, các đợt tăng giá đang trở nên khó duy trì. Bạn muốn mua ở vùng đáy, nhưng rồi thị trường lại phản ứng tiêu cực trước những tin tức tích cực. Điều này không tốt nếu đang nắm giữ vị thế mua”, ông nhận định.

Dù vậy, Lusk vẫn cho rằng giá vàng có thể cải thiện trong tháng 10 nhờ yếu tố mùa vụ và kim loại quý này có thể sẽ tăng trở lại mức 4.400-4.500 USD/ounce. Hiện Lusk giữ quan điểm “trung lập đến hơi tích cực”, chủ yếu dựa trên kỳ vọng tháng 10 thường có hiệu suất khá tốt đối với vàng.