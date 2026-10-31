Giá vàng hôm nay 31/10: Tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu

Sáng 31/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.875 USD/ounce, giảm 138 USD/ounce so với đầu giờ sáng 30/10. Đây là mức giảm mạnh, đưa kim loại quý xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo Kitco, trong phiên giao dịch ngày 30/10 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay chịu áp lực bán mạnh. Các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu vận tải thương mại tại eo biển Hormuz khiến giá dầu thô tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại.

Diễn biến này xảy ra bất chấp những dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương tại Mỹ đang chậm lại. Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ như thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vẫn chưa đủ sức giúp vàng phục hồi.

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh minh họa Reuters).

Các chuyên gia nhận định, dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, cùng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng, đang củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Trong khi đó, đồng USD và các tài sản sinh lời có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Áp lực bán gia tăng khiến vàng đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm giá thứ hai liên tiếp. Tính trong tháng 10, giá vàng thế giới đã mất hơn 3%, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tái diễn, đẩy giá năng lượng lên cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo nhận định của ngân hàng ANZ, vàng còn đối mặt nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời của các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng đang chịu sức ép đồng thời từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là triển vọng lãi suất, đồng USD, giá năng lượng và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Khả năng phục hồi của kim loại quý trong thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến địa chính trị toàn cầu.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.875 USD/ounce, giảm 138 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo giá nhóm kim loại quý có thể giảm nhiệt trong năm 2027. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn được kỳ vọng cao gấp 3 lần so với giai đoạn trước, khiến khả năng vàng quay lại vùng giá thấp cũ trở nên khó khăn.

Theo chuyên trang GoldSilver, triển vọng giá kim loại quý trong trung hạn tiếp tục chịu tác động từ hai nhóm yếu tố trái chiều.

Ở chiều hỗ trợ, hoạt động mua ròng vàng liên tục của các ngân hàng Trung ương, cùng nhu cầu tìm kiếm tài sản bảo toàn vốn trước những biến động tài chính và kinh tế toàn cầu, tiếp tục tạo lực đỡ cho thị trường. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp duy trì sức hấp dẫn của kim loại quý trong dài hạn.

Ngược lại, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài và khả năng đồng USD phục hồi có thể tạo sức ép lên giá vàng. Khi lãi suất tăng hoặc neo cao, chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng lên do kim loại quý không mang lại lợi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Như vậy, dù giá vàng có thể điều chỉnh trong năm 2027 theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, các yếu tố nền tảng như nhu cầu mua vàng của ngân hàng Trung ương và bất ổn kinh tế toàn cầu vẫn có thể giúp mặt bằng giá duy trì ở mức cao. Khả năng giá vàng quay trở lại vùng đáy của những năm trước vì thế được đánh giá là không dễ xảy ra.