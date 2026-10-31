Giá vàng hôm nay 31/10: Lao dốc mạnh, tuột khỏi mốc 140 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 31/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 31/10, giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc và tuột khỏi mốc 140 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 9h20 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn DOJI cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giảm mạnh giá vàng SJC. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 134,5 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm qua.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, mỗi lượng vàng SJC cũng giảm 2,4 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 133,8 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá Vàng Rồng Thăng Long tại doanh nghiệp này cũng đang được niêm yết ở mức 133,8 - 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh trong phiên giao dịch đêm 30/10 theo giờ Việt Nam và đã rời xa mốc 4.000 USD/ounce. Theo Kitco lúc 9h32 phút sáng 31/10, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 3.874 USD/ounce, giảm 3,64% so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu chưa tính thuế và các khoản phí, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới 18 triệu đồng/lượng.