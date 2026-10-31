Giá vàng hôm nay 31-10: Lao dốc hơn 2 triệu đồng/lượng

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,8 – 139 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 5,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 131,8– 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,8 – 137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm sâu, dưới vùng 3.900 USD/Ounce

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 3.874 USD/ounce, giảm 146,1 USD/Ounce so với kết phiên giao dịch gần nhất. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.070 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 121,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ. Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán, tập trung ở nhóm cổ phiếu công nghệ, đã gia tăng áp lực thanh lý đối với kim loại quý. Diễn biến này lấn át những yếu tố vốn có tác dụng hỗ trợ giá vàng như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và bất ổn địa chính trị gia tăng.

Vụ tấn công tại eo biển Hormuz gần đây tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn của vàng trước những rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, giá dầu thô tăng cao cũng làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đáng chú ý, giá vàng giảm sâu bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống, cho thấy áp lực thanh lý trên thị trường tài chính nói chung đang là yếu tố chi phối trực tiếp hơn đến diễn biến giao dịch.

Về phân tích kỹ thuật, vùng 3.890–3.910 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần đối với vàng giao ngay. Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua vùng này, mục tiêu phục hồi tiếp theo được xác định tại 3.943 USD/ounce và xa hơn là 3.975 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, phe bán đang hướng tới việc duy trì giá vàng dưới mốc 3.890 USD/ounce. Các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được xác định trong vùng 3.780–3.800 USD/ounce. Trong đó, 3.800 USD/ounce là mốc cần chú ý nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, trước khi giá có thể lùi sâu hơn về 3.780 USD/ounce.