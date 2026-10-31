Giá vàng hôm nay (31-10): Đồng loạt lao dốc

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đồng loạt giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (31-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (31-10): Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước giảm mạnh. Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức giao dịch ở mức 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 135,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 137- 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 3.876 USD/ounce, giảm 145 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Theo Kitco, Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày 30-10 tại Mỹ, do các cuộc tấn công mới vào tàu vận tải thương mại ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát bất chấp bằng chứng mới cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền lương tại Mỹ đang chậm lại.

Ảnh minh họa: kitco.com

Các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới kéo dài đà suy yếu, khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến và căng thẳng Trung Đông gia tăng trở lại củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Diễn biến này khiến giá kim loại quý đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 3% trong tháng 10, khi giao tranh tại Trung Đông tái diễn khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo ngân hàng ANZ, vàng cũng tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng, khi nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,647 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,698 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,513 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,580 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,517 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,584 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 51,36 USD/ounce, giảm 2,32 USD/ounce.