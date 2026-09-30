Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC nối tiếp đà tăng

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 30/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 30/9, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng được điều chỉnh tăng. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,147 - 2,213 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,23% so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới nhích tăng trong phiên 29/9 và phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn bảy tuần ghi nhận ở phiên trước đó. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn bị kìm hãm đáng kể bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Theo đó, vào lúc 0 giờ 55 phút ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.142,89 USD/ounce. Trước đó trong phiên đầu tuần, vàng đã ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 khi "bốc hơi" gần 4% giá trị.

Giá vàng Mỹ tương lai cũng chốt phiên tăng 0,3% ở mức 4.179,70 USD/ounce.

Các chuyên gia chiến lược tại công ty môi giới đầu tư Zaner Metals nhận định diễn biến phiên này chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau những tổn thất nặng nề trước đó. Dù phục hồi, giá vàng vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động 100 ngày và đối mặt với nhiều rào cản lớn khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tháng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục leo thang.

Thực tế, sức mạnh của đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu đang được củng cố bởi sự biến động của giá dầu và kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Hiện giới giao dịch đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp vào ngày 2/10. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 10 ở mức 68% và khả năng có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 12 lên tới 95%.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, nhưng sức hấp dẫn của nó có xu hướng suy yếu so với các tài sản sinh lời khác trong môi trường lãi suất cao. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 60,72 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1,8% xuống 1.686,34 USD/ounce.