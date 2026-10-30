Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng SJC giảm mạnh

Khách mua bán vàng tại Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lúc 8h35 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng SJC cũng đang được niêm yết ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm và bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng. Lúc 8h35 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,684 - 1,736 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,36 % so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 29/10 do số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao, làm gia tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 28/10 theo giờ GMT (tức 1 giờ 9 phút sáng 30/10 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 4.008,76 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.031,40 USD/ounce. Kim loại quý này đang hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại Công ty High Ridge Futures, cho biết khả năng lạm phát duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu của Fed đang mở đường cho những nhận định rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Ông nhấn mạnh đây chính là áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng ở thời điểm hiện tại, và báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố cùng ngày đã không thể giải tỏa được lo ngại đó.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát của nước này — tính theo PCE — đã tăng tốc trong tháng 9 do người tiêu dùng phải chi trả nhiều hơn cho xăng dầu và các hàng hóa khác. Cụ thể, PCE tăng 0,5% trong tháng trước, nối tiếp mức tăng 0,3% của tháng 8.

Trước đó, ngày 28/10, Fed đã giữ nguyên lãi suất đúng như dự báo. Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, giới giao dịch hiện dự đoán khoảng 80% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Ông David Meger cho biết thêm, tâm điểm tiếp theo của thị trường là diễn biến trên thị trường năng lượng, bởi chi phí năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong những quan ngại về lạm phát. Do đó, bất kỳ sự leo thang hay hạ nhiệt nào tại khu vực Trung Đông khiến tăng hoặc giảm giá năng lượng đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá các kim loại quý.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang tập trung chú ý vào cuộc bầu cử ngày 3/11 tại Mỹ cũng như những tác động của sự kiện này đối với chính sách tài khóa và tâm lý chung trên thị trường.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 3,5% xuống 52,08 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 3,7% xuống 1.481,75 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều đang hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp.