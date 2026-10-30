Giá vàng hôm nay (30-10): Vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đứng yên so với sáng qua. Riêng vàng miếng Bảo Tín Mạnh Hải giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua, niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý đi ngang so với sáng qua, niêm yết ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (30-10), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay ở các thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ đi ngang so với sáng qua. Riêng SJC và DOJI giảm so với sáng qua.

Cụ thể, Vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) , giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tương tự, vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết ở mức 138,2- 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên giá mua vào ở mức 136,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.021 USD/ounce, giảm 39 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm các loại thuế, phí).

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo Kitco, giá vàng giao ngay giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch tại Mỹ ngày 29-10, do tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và lạm phát dai dẳng củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trước cuối năm. Giá dầu thô giảm đã phần nào xoa dịu nỗi lo lạm phát do giá năng lượng gây ra, trong khi các nỗ lực ngoại giao mới giữa Washington và Tehran đã làm giảm bớt lo ngại về một cuộc leo thang khác ở Trung Đông. Tuy nhiên, đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã không tạo ra được lực mua bền vững đối với kim loại quý như một tài sản trú ẩn an toàn.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là nguồn bất ổn đáng kể, mặc dù những nỗ lực ngoại giao mới đã giúp giảm bớt một số lo ngại trước mắt về việc leo thang quân sự hơn nữa và những gián đoạn bổ sung đối với nguồn cung năng lượng ở Trung Đông.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đã giảm giá sau thông báo của Fed về việc Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với kết quả 10-2, quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường lao động tương đối ổn định tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 1,707 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,760 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,600 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,668 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,604 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,672 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 53,68 USD/ounce, giảm 0,32 USD/ounce.