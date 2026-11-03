Giá vàng hôm nay 3/11: Tăng bật trở lại

Giá vàng tăng mạnh trở lại khi dầu thô giảm mạnh hơn 4%, giúp thị trường bớt lo ngại về lạm phát. Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không cần tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh.

Đối với vàng, giá dầu thô thấp hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc yếu hơn và đồng USD suy yếu đã khuyến khích hoạt động mua vào giá rẻ sau đợt thanh lý mạnh hồi tháng 10. Tuy nhiên, cuộc đối đầu vùng Vịnh chưa được giải quyết tiếp tục hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi lạm phát dai dẳng và khả năng Fed thắt chặt chính sách hơn nữa hạn chế tiềm năng tăng giá của kim loại này.

Giá vàng hôm nay tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Những phiên tới, nhà đầu tư quốc tế còn theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dữ liệu kinh tế và tình hình đàm phán tại Trung Đông. Một tín hiệu giảm căng thẳng năng lượng có thể tạo điều kiện cho vàng giữ nhịp phục hồi, nhưng sự biến động của chứng khoán và nhu cầu thanh khoản vẫn là rủi ro. Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định đợt tăng đầu tuần đã mở ra xu hướng đi lên bền vững.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137 - 140 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 132,8- 136,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.945 USD/ounce, tăng 71 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định, giá vàng có thể bước vào đợt điều chỉnh sâu và kéo dài sau khi phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Giá vàng có thể xuống khoảng 3.000 USD/ounce trong quý I năm tới. Sau đó, giá có thể đi ngang một thời gian trước khi phục hồi.

Nhà đầu tư đang nắm giữ vàng được khuyến cáo nên cân nhắc phòng ngừa rủi ro. Nếu hoạt động bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính, kim loại quý có thể tiếp tục giảm. Triển vọng dài hạn vẫn tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể đi ngược kỳ vọng.

Trong tuần này, thị trường chú ý báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài ra, các dữ liệu đáng chú ý gồm PMI sản xuất, PMI dịch vụ, số việc làm còn trống JOLTS, báo cáo việc làm ADP và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm.