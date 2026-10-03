Giá vàng hôm nay (3-10): Tăng, giảm không đồng nhất

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng hôm nay giảm nhẹ so với sáng qua.

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (3-10): Giá vàng miếng giảm nhẹ, giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều ở một số thương hiệu. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Giá vàng miếng trong nước cập nhật sáng 3-10 như sau:

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

So với sáng qua, giá vàng nhẫn hôm nay tăng - giảm trái chiều ở một số thương hiệu.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 138,9 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng giá vàng nhẫn Phú Quý không biến động, niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường thế giới, vào sáng nay, giá vàng giao ngay niêm yết ở ngưỡng 4.140,8 USD/ounce, giảm 32 USD/ounce trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% vào thứ Sáu sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ trong tháng 9 yếu hơn dự kiến làm giảm lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này. Tuy nhiên, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao khiến vàng vẫn đứng trước nguy cơ ghi nhận một tuần giảm giá.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng này vào khoảng 14%, giảm từ mức 28% trước khi dữ liệu việc làm được công bố và khoảng 70% vào đầu tuần.

Chuyên gia phân tích Edward Meir của Marex cho biết: “Những kỳ vọng về việc tăng lãi suất đã giảm nhẹ, đồng USD cũng suy yếu một chút và điều đó đang thúc đẩy đà tăng mà chúng ta chứng kiến ở giá vàng. Thị trường kim loại quý cũng đã rơi vào tình trạng bán quá mức khá mạnh, vì vậy một nhịp hồi phục là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, các biểu đồ kỹ thuật vẫn khá tiêu cực và giá có thể còn giảm thêm nếu chu kỳ tăng lãi suất tiếp tục đi lên”.

Dữ liệu lạm phát mới nhất yếu hơn dự kiến, cùng với việc ít nhất hai quan chức cấp cao của Fed phản đối một đợt tăng lãi suất nữa trong tháng 10, đã củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng này.

Giá vàng đã giảm khoảng 20% kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, chịu sức ép từ những kỳ vọng rằng lạm phát do chiến tranh thúc đẩy có thể khiến lãi suất được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

“Dù thị trường vẫn nhận thức rằng Fed chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ duy trì ổn định giá cả, giá vàng giao ngay vẫn có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn, với điều kiện lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ thực sự đã đạt đỉnh”, Han Tan, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, nhận định.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,148 triệu đồng/lượng mua vào và 2,214 triệu đồng/lượng bán ra tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện niêm yết ở mức 1,823 triệu đồng/lượng mua vào và 1,891 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,827 triệu đồng/lượng mua vào và 1,894 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,61 USD/ounce.